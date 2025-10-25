Habertürk
        Ünye'de kahverengi kokarcaya karşı doğaya 200 sülün salındı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında doğaya 200 sülün bırakıldı.

        Giriş: 25.10.2025 - 10:36 Güncelleme: 25.10.2025 - 10:36
        Ünye'de kahverengi kokarcaya karşı doğaya 200 sülün salındı
        Ordu'nun Ünye ilçesinde kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında doğaya 200 sülün bırakıldı.

        Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Asarkaya Kent Orman'ında sülün bırakılması dolayısıyla düzenlenen programda, çalışmanın, doğadaki biyolojik dengeyi korumak ve fındıkta zarara neden olan kahverengi kokarca böceğiyle doğal yoldan mücadele açısından önemli olduğunu söyledi.

        Tavlı, geçen yıl yapılan kışlak ilaçlama çalışmalarının olumlu sonuç verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Bu yıl da aynı hassasiyetin gösterilmesini istiyoruz. Vatandaşlarımızdan kışlakların ilaçlanması konusunda destek bekliyoruz. Kış döneminde kahverengi kokarcanın barındığı kapalı alanların ilaçlanması hem zararlılarla mücadeleye hem de doğanın korunmasına büyük katkı sağlayacak."

        Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince 200 sülünün doğaya salındığı programa, Kaymakam Ayhan Işık, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ferda Yıldırım, DKMP Ordu Şube Müdürü Ersin Çakır ve Ünye Şefi Saygın Yıldırım katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

