Ordu'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü
Ordu'nun Fatsa ilçesinde traktörün şarampole devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Ali Doğancı (26) idaresindeki 52 KG 391 plakalı traktör, Güvercinlik Mahallesinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
