        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde traktörün şarampole devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 11:49 Güncelleme: 26.10.2025 - 11:49
        Ordu'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Ordu'nun Fatsa ilçesinde traktörün şarampole devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Ali Doğancı (26) idaresindeki 52 KG 391 plakalı traktör, Güvercinlik Mahallesinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

