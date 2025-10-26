Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da palamudun tanesi 150 liradan satılıyor

        Ordu'da son günlerde hamsinin yanı sıra avlanan palamudun tanesi 150 liradan satışa sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 14:04 Güncelleme: 26.10.2025 - 14:04
        Balıkçılar tarafından avlanan palamutlar tezgahlarda yerini aldı. Perşembe ilçesinde palamudun tanesi büyüklüğüne göre 150 ila 300 liradan satışa sunuluyor.

        Balıkçı Kadir Çelik, AA muhabirine, bu sezon palamut avının oldukça az gerçekleştiğini, son günlerde az miktarda da olsa avlandığını ifade etti.

        Palamudun tanesini 150 ila 300 liradan satışa sunduklarını aktaran Çelik, vatandaşların palamuda ilgi gösterdiklerini belirtti.

        Çelik, palamudun yanı sıra hamsiyi 100, istavriti 150, mezgiti ise kilogramı 200 liradan sattıklarını kaydetti.

        Erdal Çamaş ise palamudu yeniden tezgahlarında satışa sundukları için mutlu olduğunu dile getirdi.

