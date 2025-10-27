Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da kamyon ile tarım aracının çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde kamyon ile tarım aracının çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 16:15 Güncelleme: 27.10.2025 - 16:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da kamyon ile tarım aracının çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde kamyon ile tarım aracının çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Volkan Y. idaresindeki 52 K 9121 plakalı kamyon, Bahçeler Mahallesi mevkisinde, Dursun Güney'in kullandığı "patpat" olarak tabir edilen tarım aracıyla çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan tarım aracı sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Güney, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
        Sıcaklık 10 derece birden düşüyor, yağış geliyor!
        Sıcaklık 10 derece birden düşüyor, yağış geliyor!
        İki maganda ve iki saldırıya uğrayan kadın!
        İki maganda ve iki saldırıya uğrayan kadın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        "Bana göz kırptı"
        "Bana göz kırptı"
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sayıları sadece 358 bin
        Sayıları sadece 358 bin
        "Yanlış anlayanlar var"
        "Yanlış anlayanlar var"
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        CarrefourSA, Ordu'nun katkısız lezzetlerini müşterileri ile buluşturuyor
        CarrefourSA, Ordu'nun katkısız lezzetlerini müşterileri ile buluşturuyor
        Ordu'da palamudun tanesi 150 liradan satılıyor
        Ordu'da palamudun tanesi 150 liradan satılıyor
        Ordu'da yoldan çıkıp 300 metre yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü
        Ordu'da yoldan çıkıp 300 metre yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü
        Ordu'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Ordu'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Bisikletle dünya turuna çıkan Kanadalı aile: Türkiye çok güzel
        Bisikletle dünya turuna çıkan Kanadalı aile: Türkiye çok güzel
        Eşini kaybettikten sonra oğluyla birlikte çobanlık yapıyor
        Eşini kaybettikten sonra oğluyla birlikte çobanlık yapıyor