Ordu'da kamyon ile tarım aracının çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
Ordu'nun Fatsa ilçesinde kamyon ile tarım aracının çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Volkan Y. idaresindeki 52 K 9121 plakalı kamyon, Bahçeler Mahallesi mevkisinde, Dursun Güney'in kullandığı "patpat" olarak tabir edilen tarım aracıyla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan tarım aracı sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Güney, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
