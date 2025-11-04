Habertürk
        Akkuş Belediyespor, Efeler Ligi'ne verilen arayı iyi değerlendirmek istiyor

        Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi'ne verilen arayı iyi değerlendirerek eksiklerini gidermek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 15:43 Güncelleme: 04.11.2025 - 15:43
        Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi'ne verilen arayı iyi değerlendirerek eksiklerini gidermek istiyor.

        Başantrenör Kerem Eryılmaz, AA muhabirine, lige güzel bir başlangıç yaptıklarını, sahalarında oynadıkları RAMS Global Cizre Belediyespor maçını kazanmayı başardıklarını söyledi.

        Daha sonra ertelenen ilk hafta karşılaşmasında Spor Toto'ya deplasmanda 3-2 mağlup olduklarını ifade eden Eryılmaz, bu zorlu maçtan 1 puan alabildikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

        Spor Toto maçının çok çekişmeli geçtiğine işaret eden Eryılmaz, "Genel olarak oynadığımız oyundan memnunum. Sadece oyun içinde yaşadığımız iniş çıkışlarımızı biraz azaltmamız gerekiyor. Çünkü oyun içinde geri düşebiliyoruz. Zaman zaman öne geçebiliyoruz. Bunu biraz daha azaltabilirsek gelecek maçlar için daha keyif veren bir takım olacağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

        Spor Toto'nun çok iyi bir kadroya sahip olduğunu ve onlara karşı iyi bir oyun sergilemelerinin gelecek maçlar için umutlarını artırdığını aktaran Eryılmaz, performanslarından dolayı sporcularını tebrik etti.

        Eryılmaz, lige İslami Dayanışma Oyunları için iki haftalık ara verildiğini anımsatarak, şu değerlendirmede bulundu:

        "Takım olarak bu arayı en iyi şekilde değerlendirip eksiklerimizi gidermek istiyoruz. Aranın hemen ardından İstanbul Gençlik maçı var. İki haftalık arayı çok iyi değerlendirerek rakibimiz karşısına hazır şekilde çıkmak istiyoruz. Rakibimizin kadrosunun çok kuvvetli olduğunun farkındayız. İstanbul Gençlik, yabancıları olsun, Türk voleybolcuları olsun iyi oyunculardan kurulu. Ayrıca ligde hedef maçlarımızdan biri. Çetin bir mücadele olacak diye düşünüyorum. Öncelikle güzel bir voleybolun oynandığı, sonucunda bizim kazanacağımız bir maç olmasını ümit ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

