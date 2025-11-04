Akkuş Belediyespor, Efeler Ligi'ne verilen arayı iyi değerlendirmek istiyor

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi'ne verilen arayı iyi değerlendirerek eksiklerini gidermek istiyor.

Başantrenör Kerem Eryılmaz, AA muhabirine, lige güzel bir başlangıç yaptıklarını, sahalarında oynadıkları RAMS Global Cizre Belediyespor maçını kazanmayı başardıklarını söyledi.

Daha sonra ertelenen ilk hafta karşılaşmasında Spor Toto'ya deplasmanda 3-2 mağlup olduklarını ifade eden Eryılmaz, bu zorlu maçtan 1 puan alabildikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

Spor Toto maçının çok çekişmeli geçtiğine işaret eden Eryılmaz, "Genel olarak oynadığımız oyundan memnunum. Sadece oyun içinde yaşadığımız iniş çıkışlarımızı biraz azaltmamız gerekiyor. Çünkü oyun içinde geri düşebiliyoruz. Zaman zaman öne geçebiliyoruz. Bunu biraz daha azaltabilirsek gelecek maçlar için daha keyif veren bir takım olacağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Spor Toto'nun çok iyi bir kadroya sahip olduğunu ve onlara karşı iyi bir oyun sergilemelerinin gelecek maçlar için umutlarını artırdığını aktaran Eryılmaz, performanslarından dolayı sporcularını tebrik etti.