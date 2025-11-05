Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 kişi tutuklandı

        Ordu'da uyuşturucu ele geçirilen otomobilde gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 12:38 Güncelleme: 05.11.2025 - 12:38
        Ordu'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 kişi tutuklandı
        Ordu'da uyuşturucu ele geçirilen otomobilde gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Polis ekipleri, Altınordu ilçesindeki uygulama noktasında durdurulan otomobilde arama yaptı.

        Araçta, 112 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

        Gözaltına alınan Y.E.Y, A.Y.K. ve Y.A.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

