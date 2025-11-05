Ordu'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 kişi tutuklandı
Ordu'da uyuşturucu ele geçirilen otomobilde gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Polis ekipleri, Altınordu ilçesindeki uygulama noktasında durdurulan otomobilde arama yaptı.
Araçta, 112 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan Y.E.Y, A.Y.K. ve Y.A.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
