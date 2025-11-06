Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük altında kalan işçiyi arama çalışmalarına ara verildi

        Ordu'da, Fatsa-Çatalpınar kara yolundaki bir taş ocağı şantiyesinde göçük altında kalan işçiyi arama çalışmalarına ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 14:44 Güncelleme: 06.11.2025 - 14:44
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Asayiş Toplantısı, Vali Muammer Erol başkanlığında Valilik Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Vali Erol, taş ocağında dün meydana gelen göçük altında kalan kamyon şoförünü arama çalışmalarını sürdürmenin riskli olduğunun belirlendiğini vurguladı.

        Ekiplerin sabah saatlerinde inceleme yaptığına dikkati çeken Erol, kütlenin hareket halinde olduğunun gözlemlendiğini anlattı.

        İlgili kurum ve kuruluşların ekiplerince yapılan incelemenin ardından risklerin kendilerine anlatıldığını ve tutanak tutulduğunu belirten Erol, "Bizler de onların kanaati doğrultusunda kamyon şoförüne ulaşma işini durdurmuş olduk." ifadelerini kullandı.

        Vali Erol, şunları kaydetti:

        "Sayın İçişleri Bakanımızın talimatı üzerine, AFAD Başkanlığından bir ekip bundan sonraki kısmın nasıl yürütülmesi gerektiğine ilişkin tespitlere rehberlik etmek üzere ilimize intikal ediyor. İşin bundan sonraki kısmı, bu işi bilenlerin, 'şöyle yapılsa doğru olur' diye bize söyleyeceği yol ve yöntemle yapılacaktır. O zamana kadar bekleyeceğiz. Ancak bu uzun sürmez diye tahmin ediyorum."

        Birbirinden bağımsız hareket halinde üç ayrı kütle daha olduğunun altını çizen Erol, "Eğer bir yağış söz konusu olsaydı daha fazla üzücü olaylar yaşanabilirdi." dedi.

        Taş ocağı şantiyesinde meydana gelen göçükte hayatını kaybeden bir işçinin cansız bedenine dün akşam saatlerinde ulaşılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

