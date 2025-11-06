Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük altında kalan işçiyi arama çalışmalarına ara verildi

Ordu'da, Fatsa-Çatalpınar kara yolundaki bir taş ocağı şantiyesinde göçük altında kalan işçiyi arama çalışmalarına ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Asayiş Toplantısı, Vali Muammer Erol başkanlığında Valilik Salonu'nda gerçekleştirildi.

Vali Erol, taş ocağında dün meydana gelen göçük altında kalan kamyon şoförünü arama çalışmalarını sürdürmenin riskli olduğunun belirlendiğini vurguladı.

Ekiplerin sabah saatlerinde inceleme yaptığına dikkati çeken Erol, kütlenin hareket halinde olduğunun gözlemlendiğini anlattı.

İlgili kurum ve kuruluşların ekiplerince yapılan incelemenin ardından risklerin kendilerine anlatıldığını ve tutanak tutulduğunu belirten Erol, "Bizler de onların kanaati doğrultusunda kamyon şoförüne ulaşma işini durdurmuş olduk." ifadelerini kullandı.

Vali Erol, şunları kaydetti:

"Sayın İçişleri Bakanımızın talimatı üzerine, AFAD Başkanlığından bir ekip bundan sonraki kısmın nasıl yürütülmesi gerektiğine ilişkin tespitlere rehberlik etmek üzere ilimize intikal ediyor. İşin bundan sonraki kısmı, bu işi bilenlerin, 'şöyle yapılsa doğru olur' diye bize söyleyeceği yol ve yöntemle yapılacaktır. O zamana kadar bekleyeceğiz. Ancak bu uzun sürmez diye tahmin ediyorum."