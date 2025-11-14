Habertürk
        Ordu'da otomobilin kapılarına gizlenmiş 25 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir otomobilin yolcu ve bagaj kapılarına gizlenmiş 25 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        14.11.2025 - 21:46
        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobille uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirileceği istihbaratını aldı.

        Ekipler, uygulama noktasında durdurdukları otomobilde yaptıkları aramada, aracın yolcu ve bagaj kapılarına gizlenmiş şekilde 25 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.T, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Araçta bulunan K.T. ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

