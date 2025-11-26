Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da kuyumcudan hırsızlık iddiasıyla aranan zanlı yakalandı

        Ordu Valiliği, Fatsa ilçesinde dün bir kuyumcudan hırsızlık yaptığı iddiasıyla aranan şüphelinin, Diyarbakır'da gözaltına alındığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 22:52 Güncelleme: 26.11.2025 - 22:52
        Ordu'da kuyumcudan hırsızlık iddiasıyla aranan zanlı yakalandı
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçede 25 Kasım saat 17.00 sıralarında bir kuyumcuda hırsızlık olayı yaşandığı hatırlatılarak, şu bilgilere yer verildi:

        "İş yerine kafasında kaskla gelen bir şahıs tarafından silah kullanılarak vitrinde bulunan yaklaşık 170 adet altın bilezik yağmalanmış, şüpheli şahıs olay yerinden firar etmiştir. Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan araştırmalarda olayın şüphelisi tespit edilmiş, şahsın aynı gün Diyarbakır iline kaçtığının anlaşılması üzerine, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğümüz ile yapılan koordineli çalışmalar neticesinde şüpheli 26 Kasım'da Diyarbakır’da yakalanarak gözaltına alınmıştır."

        Açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

