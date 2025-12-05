Ordu'da kamyon ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde kamyon ile tırın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ordu’nun Ünye ilçesinde kamyon ile tırın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
A.E. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyon, Ünye Devlet Sahil Yolu otogar mevkisinde seyir halindeyken aynı yönde ilerleyen S.Ö. yönetimindeki tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bulunduğu yerde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.