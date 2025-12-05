Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu merkezli dolandırıcılık operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Ordu merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 13 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 22:13 Güncelleme: 05.12.2025 - 22:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu merkezli dolandırıcılık operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ordu merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 13 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde dolandırıcılık olaylarının engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

        Şüphelilerin, Fatsa ilçesinde hedef aldıkları gençler adına banka hesabı ve GSM hatları açtırdıkları, bu işlem karşılığında hesap kiralama bedeli olarak para verildiğinin tespit edildiği aktarıldı.

        Açıklamada, banka hesapları ve GSM hatları üzerinden ülke genelinde çok sayıda vatandaşın dolandırıldığı bilgisine ulaşıldığına işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

        "Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, Ankara, İstanbul illerini kapsayan Fatsa merkezli 'nitelikli dolandırıcılık, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçları kapsamında 7 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. 5 şüpheli Fatsa ilçesinde, diğer 2 şüpheli ise Ankara ve İstanbul'da yakalanarak suç unsurları ile birlikte gözaltına alınmışlardır. Operasyonla ilgili devam eden çalışmalarla birlikte toplam 13 şüpheli yakalanmıştır. Adli makamlara sevk edilen 3 şahıs tutuklanmıştır."

        Öte yandan, dolandırıcılara hesaplarını kullandıran 31 kişiye ise adli işlem yapıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'den Avrupa'ya NATO çağrısı
        ABD'den Avrupa'ya NATO çağrısı
        Gol düellosunda kazanan G.Saray!
        Gol düellosunda kazanan G.Saray!
        Yanmış otomobilde başsız bedeni bulundu
        Yanmış otomobilde başsız bedeni bulundu
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        Rojin'in telefonu ile ilgili flaş gelişme!
        Rojin'in telefonu ile ilgili flaş gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Zabıt katibinden silah itirafı
        Zabıt katibinden silah itirafı
        5 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        5 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        İl olmaya aday ilçeler
        İl olmaya aday ilçeler
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        Netflix'ten dev satın alma
        Netflix'ten dev satın alma
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"

        Benzer Haberler

        Otomobil fındık bahçesine uçtu; anne ve kızı yaralandı
        Otomobil fındık bahçesine uçtu; anne ve kızı yaralandı
        Ordu'da çekilen film, enkaz altından çıkarılıp vizyona girdi
        Ordu'da çekilen film, enkaz altından çıkarılıp vizyona girdi
        TIR'a arkadan çarpan kamyonda sıkışan sürücüyü itfaiyeciler kurtardı
        TIR'a arkadan çarpan kamyonda sıkışan sürücüyü itfaiyeciler kurtardı
        Ordu'da otomobil fındık bahçesine devrildi: Anne ve kızı yaralandı
        Ordu'da otomobil fındık bahçesine devrildi: Anne ve kızı yaralandı
        Ordu'da tır ile kamyon çarpıştı: Araçta sıkışan kamyon sürücüsü kurtarıldı
        Ordu'da tır ile kamyon çarpıştı: Araçta sıkışan kamyon sürücüsü kurtarıldı
        Ordu'da kokarca ile mücadele kapsamında 50 bin kışlak ilaçlandı
        Ordu'da kokarca ile mücadele kapsamında 50 bin kışlak ilaçlandı