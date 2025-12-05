Ordu merkezli dolandırıcılık operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Ordu merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 13 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde dolandırıcılık olaylarının engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Şüphelilerin, Fatsa ilçesinde hedef aldıkları gençler adına banka hesabı ve GSM hatları açtırdıkları, bu işlem karşılığında hesap kiralama bedeli olarak para verildiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, banka hesapları ve GSM hatları üzerinden ülke genelinde çok sayıda vatandaşın dolandırıldığı bilgisine ulaşıldığına işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, Ankara, İstanbul illerini kapsayan Fatsa merkezli 'nitelikli dolandırıcılık, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçları kapsamında 7 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. 5 şüpheli Fatsa ilçesinde, diğer 2 şüpheli ise Ankara ve İstanbul'da yakalanarak suç unsurları ile birlikte gözaltına alınmışlardır. Operasyonla ilgili devam eden çalışmalarla birlikte toplam 13 şüpheli yakalanmıştır. Adli makamlara sevk edilen 3 şahıs tutuklanmıştır."