        Ordu Haberleri

        Ordu Valisi Erol'dan yeni yıl mesajı

        Ordu Valisi Muammer Erol, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 13:08 Güncelleme: 30.12.2025 - 13:08
        Ordu Valisi Erol'dan yeni yıl mesajı
        Ordu Valisi Muammer Erol, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Erol, mesajında, sevinç ve üzüntüleriyle bir yılı daha geride bırakırken, yeni umutlarla yeni bir yılı karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Her yeni yılın başarının, güzelliğin, mutluluğun ümit edildiği, kardeşlik ve dostluk bağlarının pekiştiği, daha huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir hayata ulaşma yolunda isteklerin filizlendiği yeni bir başlangıç olduğunu vurgulayan Erol, "Geride bıraktığımız yılın değerlendirmesini yaparken, zamanımızı, enerjimizi ve devletimizin kaynaklarını ilimiz ve ülkemiz hayrına en verimli şekilde kullanabilme noktasında elimizden gelen gayreti göstermiş olmanın gönül rahatlığını yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

        Yeni yılda kentin sahip olduğu bütün değerlerini kullanarak gerçekleştirecekleri projelerle bir marka kent haline gelmesinin en önemli hedefleri olacağını aktaran Erol, şunları kaydetti:

        "Bu konuda tüm kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile ilimizin bir bütün olarak ortak bir iradeye sahip olması en büyük gücümüzdür. Bu birlik ruhunun yeni yılda da devam edeceğine olan güvenimiz tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle 2026 yılının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini yürekten temenni ediyorum. Her kademedeki değerli mesai arkadaşlarımın, saygıdeğer Ordulu hemşehrilerimin ve hizmet etmekten onur duyduğum aziz milletimizin her bir ferdinin yeni yılını en içten duygularımla tebrik ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

