Ordu'da yer yer insan boyunu aşan karla mücadele sürüyor

EYÜP ELEVLİ - Ordu'nun Akkuş ilçesinde ekipler, kalınlığı yer yer 2,5 metreyi geçen kar nedeniyle mahalle yollarını açmak için büyük özveriyle çalışıyor.



Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı 600 personel, 417 araç ve iş makinesiyle zorlu kış şartları kapsamında mesai yapıyor.



Samsun ve Tokat'a sınırı bulunan yüksek rakımlı ilçelerden Akkuş'ta kar yaşamı olumsuz yönde etkiledi.



Akkuş ilçe merkezinde kar nedeniyle park halindeki bazı araçlar görünmüyor.



Belediyenin Akkuş yerleşkesinde görevli karla mücadele ekibi, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yer yer insan boyunu aşan karla mücadele ediyor.



Ekipler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan ve özellikle hastalık ve cenazeye öncelik göstererek yolların açılması için çaba sarf ediyor.



- "Önceliğimiz vatandaşın sağlıklı ve konforlu bir ulaşım sağlaması"



Belediyenin Akkuş Bölge Şefi Harun Türk, AA muhabirine, yaklaşık 20 gündür karla mücadele çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.



Bu kapsamda 7/24 saat esasına göre çalışmalara devam ettiklerini belirten Türk, önceliklerinin hastalık, cenaze ve vatandaşların temel ihtiyaçlarını giderme olduğunu anlattı.



Türk, gece saatleri de olsa ihbar üzerine ekiplerin hareket ettiğini vurgulayarak, "Dünkü 112'den aldığımız ihbar vaka sayısı 28. Bugün ise şu saat itibarıyla 17. Bulunduğum yerdeki kar kalınlığı 2 metre 60 santim. Esinti ve yağış devam etmekte." dedi.



Güzergahın yaklaşık 10 bin kişiyi ilgilendirdiğini belirten Türk, Akkuş'un mahallelerinin yanı sıra Samsun'un ilçesine de bağlanan yoldaki çalışmaların aralıksız devam ettiğini bildirdi.



Özveriyle sahada çalışma gerçekleştirdiklerinin altını çizen Türk, şunları kaydetti:



"Bugün çalışma alanımızda 4 noktada cenaze, 17 noktada ambulanslara müdahale ettik. Arkadaşlarımız esintiden dolayı kapanan yollarda nöbet tutmaya devam ediyor. Önceliğimiz vatandaşın sağlıklı ve konforlu bir ulaşım sağlaması. Lakin bu konforlu ulaşım için şu an çok müsait bir hava şartı yok. Bu nedenle vatandaşlarımıza şunu söylüyoruz, tipi, boran, fırtına olduğu esnalarda mümkün mertebe hastası ve cenazesi, acil zaruri ihtiyacı yoksa evlerinde kalmalarıdır."

