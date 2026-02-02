Habertürk
        Ordu'da şiddetli rüzgarın devirdiği ağaç elektrik tellerine zarar verdi

        Ordu'nun Ünye ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgardan etkilenerek devrilen ağaç, elektrik tellerinde hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 19:22 Güncelleme: 02.02.2026 - 19:22
        Gölevi Mahallesi'nde rüzgarın etkisiyle kökünden sökülerek devrilen ağaç, elektrik tellerinin üzerine düştü.

        İhbar üzerine bölgeye Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ile YEDAŞ ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, güvenlik önlemleri alarak bölgede geçici süre elektrik kesintisi uyguladı.

        Elektrik tellerine zarar veren ağaç bulunduğu yerden kaldırılırken, bölgeye enerji yeniden verildi.

        Öte yandan yetkililer, şiddetli rüzgar ve olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.



