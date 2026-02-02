Habertürk
Habertürk
        Ordu'da kaybolan kazları jandarma ve itfaiye ekipleri buldu

        Ordu'da kaybolan kazları jandarma ve itfaiye ekipleri buldu

        Ordu'nun Kabadüz ilçesinde kaybolan iki kaz, ekiplerce bulunduktan sonra sahibine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 16:23 Güncelleme: 02.02.2026 - 16:27
        Ordu'da kaybolan kazları jandarma ve itfaiye ekipleri buldu
        Ordu'nun Kabadüz ilçesinde kaybolan iki kaz, ekiplerce bulunduktan sonra sahibine teslim edildi.

        Yokuşdibi Mahallesi'nde yaşayan Sercan Karaduman, iki kazının kaybolduğunu fark ederek jandarma ve Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, kazları 2 kilometre mesafedeki dere yatağında buldu.

        Yaklaşık 4 gün önce kaybolan kazlar, daha sonra sahibine ulaştırıldı.



