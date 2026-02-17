Canlı
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Haberleri

        Akkuş Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, ligde kalma hesapları yapıyor

        Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Halkbank maçını kazarak, ligde kalma umutlarını gelecek haftalara taşımayı hedefliyor.

        Giriş: 17.02.2026 - 12:12 Güncelleme: 17.02.2026 - 12:12
        Akkuş Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, ligde kalma hesapları yapıyor
        Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Halkbank maçını kazarak, ligde kalma umutlarını gelecek haftalara taşımayı hedefliyor.


        Akkuş Belediyespor Menajeri Soner Efil, AA muhabirine, ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaptıklarını ancak daha sonraki maçlarda aynı performansı gösteremediklerini belirtti.

        Ligin 20. haftasında sahalarında 22 Şubat Pazar günü zorlu rakipleri Halkbank ile karşılaşacaklarını ifade eden Efil, takımın bu maçın hazırlıklarına devam ettiğini belirtti.

        Puan cetvelinde arzu etmedikleri yerlerde bulunduklarını vurgulayan Efil, "Ligde kalmak ve üst sıralara çıkmak adına Halkbank maçını mutlak kazanmak istiyoruz. Ardından oynayacağımız iki maçı da kazanarak ligde kalmayı garantilemeyi hedefliyoruz." dedi.

        Efil, Halkbank maçının final havasında geçeceğinin altını çizerek, bu maçta taraftar desteğine çok ihtiyaç duyduklarını ve tüm Orduluları yanlarında görmek istediklerini kaydetti.












        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

