Ordu\u2019nun Fatsa il\u00e7esinde meydana gelen yang\u0131nda bir ev kullan\u0131lmaz hale geldi. Edinilen bilgiye g\u00f6re, Kurtulu\u015f Mahallesi\u2019nde Selami Ayd\u0131n\u2019a ait evde hen\u00fcz bilinmeyen bir sebepten dolay\u0131 yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Vatanda\u015flar\u0131n ihbar\u0131 \u00fczerine olay yerine gelen Ordu B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi Fatsa itfaiye ekipleri, yakla\u015f\u0131k 1 saatlik \u00e7al\u0131\u015fma sonucu yang\u0131n\u0131 s\u00f6nd\u00fcrd\u00fc. Yang\u0131nda ev kullan\u0131lmaz hale geldi. Yang\u0131n\u0131n \u00e7\u0131k\u0131\u015f sebebi ara\u015ft\u0131r\u0131l\u0131yor.