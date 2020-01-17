Yeni Orduspor’un ismi ve logosu değişti Yeni Orduspor’un ismi 52 Orduspor Futbol Kulübü oldu

TFF 3. Lig 1. Grup takımlarından Yeni Orduspor’un isim ve logosu değişti. Buna göre Yeni Orduspor’un ismi 52 Orduspor Futbol Kulübü olarak tescillendi.

Şükrü Bodur’un Kulüp Başkanlığına seçilmesinin ardından yeni bir oluşuma giden mor beyazlı takım ilk iş olarak isim ve logosunu değiştirdi. Kapanan Orduspor’un yerine oluşturulan bir ekiple yola çıkan takımın isminin 52 Orduspor Futbol Kulübü olması ve morbeyaz renk ağırlıklı logosunun değişmesi 22 Aralık 2019 tarihinde yapılan genel kurulda kabul edildi.

Genel kurulun aldığı karar Türkiye Futbol Federasyonuna(TFF) gönderildi. TFF Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıda Yeni Orduspor’un isminin değiştirilmesini ve yeni logosunun kabul edilmesine karar verdi. Yeni isim ve logo TFF web sitesinden duyuruldu.

ORDU 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:44

ÖĞLE 12:43

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:33

YATSI 18:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.