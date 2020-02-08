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Az güneş alan mahalleye 'Karadeniz' usulü çözüm Mahalle güneş görsün diye dağ tıraşlandı Güneş ...

İHA

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bulunan bir dağın arkasında kalan Yalıköy Mahallesi’nin daha fazla güneş alabilmesi için dağın bir kısmı tıraş edildi. Mahalleli, yaklaşık 30 yıl önce yapılan işlem sonrası güneşi gördüklerini söylese de, daha fazla güneş ışığı için tıraşlamanın devamını istiyor.
Fatsa ilçesinde bulunan ‘Delinin Dağı’nın arkasında kalan Yalıköy Mahallesi'nin, daha fazla güneş alabilmesi adına 30 yıl önce dağın tıraşlanmasına karar verildi. Dönemin Belediye Başkanı Yusuf Ziya Şen’in girişimleri ve alınan ortak kararlar sonrası 300 metre yükseklikteki dağın zirvesi 10 metre kadar tıraşlandı. Yapılan işlemin ardından güneşi daha çok gördüklerini belirten vatandaşlar, biraz daha tıraşlanması durumunda mahallelerinin daha fazla güneş alabileceğini söyledi.

İlk etapta ağaçlar kesildi, sonrasında dağ tıraşlandı
Yaklaşık 30 yıl önce mahallenin güneş alabilmesi adına verilen karar sonrası ilk olarak dağın güneşi kesen bölümündeki ağaçlar kesildi. Ancak güneş ışığı mahalleye yine de yeteri kadar ulaşmayınca dağın 50 metre kadar tıraşlanarak aşağıya indirilmesi planlandı. İmkanlar el vermeyince 10 yaklaşık 10 metre tıraşlanan dağ, vatandaşlara göre Yalıköy Mahallesi’ne az da olsa güneş ışığının gelmesini sağladı.

“Faydası oldu, güneş yaklaşık bir saat geç batıyor”
Yalıköy Mahallesi Muhtarı Mahmut Memiş, dağ üzerinde yapılan tıraşlama işleminin faydalı olduğuna değinerek, "O günün şartlarında yaklaşık bir 30 yıl önce belediye başkanımız güneş almıyor diye halk ile bir karar verdi. Dağın tıraşlanarak indirilmesi için böyle bir çalışma yapıldı. Faydası da oldu, güneşin batışına faydası var. Burada güneşin batmasında neredeyse bir saat farkı oldu. Önceden dağ önüne geldiği için mahalle karanlık oluyordu” dedi.

“Keşke biraz daha aşağıya alınsaydı”
Yalıköy Mahallesi’nden Mustafa Yerli ise “Delinin Dağı dedikleri bu yer, Yalıköy Mahallesi’nin belirli zamanlarda güneş almasını engelliyordu. Güneş bu dağın arkasına geldiğinde Yalıköy gölge durumuna düşüyordu, sanki bir evin arkasında kalmış gibi oluyordu. Zamanın belediye başkanımız burada aldığı kararla buranın belirli bir bölümünün hafriyatını alıp, güneşten daha fazla yararlanmasını sağlıyor. Onu da gerçekleştiriyorlar. Faydası oldu, keşke biraz daha aşağıya alınsaydı” şeklinde konuştu.

"Faydası var ama yeterli değil"
Okan Bahar isimli mahalle sakini de büyüklerinden duyduklarına göre dağın tıraşlanmasının güneş ışığının mahalleye daha fazla gelmesi için yapıldığını söyleyerek, yapılan işlemin yine de tam yeterli olmadığını aktardı.

ORDU

08 Şubat 2020 Cumartesi

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