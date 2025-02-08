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        Türk Kızılay Ünye Şubesi 3. Olağan Kongresi yapıldı

        Ordu'da, Türk Kızılay Ünye Şubesi 3. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 17:50 Güncelleme: 08.02.2025 - 17:54
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        Türk Kızılay Ünye Şubesi 3. Olağan Kongresi yapıldı
        ABONE OL

        Ordu'da, Türk Kızılay Ünye Şubesi 3. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

        Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri'ndeki kongrede, özverili çalışmaları dolayısıyla personele teşekkür etti.

        Sabit kan bağış merkezi kurulmasını istediklerini belirten Tavlı, "İhtiyacın çözümü noktasında büyükşehrimizle beraber gerekeni yapacağımızdan hiç şüpheniz olmasın." dedi.

        Mevcut başkan Halit Özdemir'in yeniden seçildiği kongrede, yönetim kurulu üyeliklerine ise Mehmet Ütü, Alparslan Öz, Yahya Karaoğlan, Nurettin Coşkan, Yaşar Kocatoros ve Berika Şimal Berk getirildi.

        Özdemir, kendisine destek veren delegelere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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