Ordu’da sokak hayvanları koruma altına alınacak Her ilçe belediyesi hayvanların barınma ve rehabilitasyonundan sorumlu oluyor

Ordu’da ilçe belediyeleri sokak hayvanlarının korunması, bakım evi ve rehabilitasyon ünitesi kurmaları konusunda ön çalışmalar başladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından sokak hayvanlarına yönelik yapılacak çalışmalar ile ilgili ilçe belediyelerden gelen personelle toplantı gerçekleştirildi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sefa Okutucu başkanlığında yapılan toplantıda sokak hayvanları için yapılan ve yapılacak olan çalışmalarda Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin koordinasyonunu sağlamak amacıyla gerekli yol haritası oluşturuldu. Karşılıklı görüş alışverişlerinin yapıldığı toplantıda ilçe belediyeleri ve Büyükşehirin çalışmaları birlik içerisinde yapmasına karar verildi.

Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sefa Okutucu, “Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in sokak hayvanlarına olan hassasiyetini ön planda tutarak ciddi bir şekilde girişimler yapmaya başladık ve devam ediyoruz. 5393 sayılı Kanun sokak hayvanları için belediyelerin her birini görevlendirmiş, hayvan hakları kanunu ise aklınıza gelebilecek tüm devlet kurumlarını bu işe paydaş kılmıştır. Büyükşehir Belediyesinin sokak hayvanları için koordinatörlük, rehabilitasyon ve bakım evi tarzında üst düzey bir yükümlülüğü var. Ama her ilçe belediyesinin bu konuda elini taşın altına koymasını istiyoruz. Yapacak olduğumuz her çalışmamızda koordineli bir şekilde ilçe belediyelerimizle birlik içerisinde hareket edeceğiz” dedi.

