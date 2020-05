Ordu’da 10 yılda 72 tarihi ev restore edildi

Ordu’nun Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçelerinde son 10 yılda Osmanlı, Rum ve Ermeni mimarisiyle inşa edilen ve otantik bir özellik taşıyan 72 tarihi ev restore edildi.

Ordu'da 19. yüzyıl Ermeni, Rum ve Osmanlı mimarisinin hakim olduğu evlerin bulunduğu Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçelerinde 2010 yılında başlayan restorasyon çalışmalarında büyük yol katedildi. İlk olarak 2010 yılında Vali Orhan Düzgün döneminde 2’li Altınordu 3’ü Fatsa ve 3’ü Ünye’de olmak üzere 8 ev ile başlayan restorasyon çalışmaları her yıl sayısını giderek arttırdı. Restorasyon çalışmaları kapsamında 2011 yılında 23, 26 yılında 11, 2019 yılında 30 ev restore edildi.

Restore edilen evlerin büyük çoğunluğunu 100 yıllık otantik evlerin bulunduğu Altınordu ilçesinin Taşbaşı Mahallesi'ndeki Menekşe Sokak ile Sıtkı Can Caddesi'nde gerçekleştirildi.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, son 10 yılda 72 tarihi evin restore edildiğini belirterek, “Yıkılmaya yüz tutan tarihi evler her yıl tek tek yenileniyor ve gelecek kuşaklara aktarılan bir kültür değeri ortaya çıkıyor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.