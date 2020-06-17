Şehir içinde patpat kullanmaya ceza

Ordu’nun Ünye ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım araçlarına yönelik yapılan denetimlerde şehir içerisinde kullanan sürücülere ceza kesildi.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin Akkuş Niksar Caddesi üzerinde yapılan uygulamada patpat isimli tarım aracını şehir içerisinde kullanan bir kişiye 132 lira ceza uygulandı. Fındık zamanının yaklaşmasıyla birlikte özellikle kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşların patpat diye tabir edilen aracı şehir merkezlerinde kullanmalarının ardından, ekipler sık sık denetimler gerçekleştirerek yasak olan bölgelerde cezai işlem uyguluyor.

Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney de patpatların tarla ve tarım aracı olarak kullanımının dışından yasak olduğunu ifade ederek, “Vatandaşlarımızın can güvenliği bizler için önemli. Bu araçları tarım dışında kullanılmaması yönünde emniyet ekiplerimizin çalışmaları devam edecektir. Tarım aracı olarak kullanılması gereken patpatların şehir içerisinde ulaşım aracı olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Ünye Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık yarım saatlik denetimlerinde 1 vatandaşa patpat cezası yazdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.