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Boztepe’nin çehresi değişti Ordu’nun en ünlü turistik cazibe alanlarından Boztepe, yeni yüzüyle Orduluların karşısına çıktı

İHA

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan ve şehrin önemli turizm cazibe mekânlarından biri olan Boztepe; modern ve halkın ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan projeyle bambaşka bir görünüm kazandı.

Boztepe’nin çehresi değişti Ordu’nun en ünlü turistik cazibe alanlarından Boztepe, yeni yüzüyle Orduluların karşısına çıktı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde bulunan ve şehrin önemli turizm cazibe mekânlarından biri olan Boztepe; modern ve halkın ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan projeyle bambaşka bir görünüm kazandı.
Yol yapım çalışmalarında da son viraja giren Büyükşehir Belediyesi, Boztepe’de Satış Birimleri Büfe ve Peyzaj Düzenleme yapım işini tamamladı. Begonit taş kaplama yaya yolu, 27 adet satış birimi ve bitkisel peyzaj düzenlemeleri ile Boztepe, türkülerde olduğu gibi “Boztepe’ye çıkmalı şu Ordu’ya bakmalı” dedirtecek bir görünüme kavuşturuldu.
Değişim ve dönüşümün hissedildiği Boztepe’de son rötuşlar yapılıyor. Gerçekleştirilecek temizlik çalışmalarının ardından Boztepe yenilenen yüzüyle bir hafta sonra misafirlerini ağırlamaya başlayacak. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, “Boztepe Ordu’nun en önemli turizm mekânlarından bir tanesi. Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler ve bizler Boztepe’nin güzelleştirilmesine çok önem veriyoruz. Bu kapsamda öncelikle Boztepe’yi araç trafiğinden kurtarmamız ve kaçak, görselliği çirkin yapıları kaldırmamız gerekiyordu. Onları kaldırıp, zemini küp taşlarla güzel bir şekilde düzenledik. Korkulukları iyileştirdik. Burayı temiz bir görünüme kavuşturduk. Yöresel ve hediyelik eşyaların satışının yapılacağı büfelerin buraya kazandırılması da son derece önemliydi. Bu anlamda buraya 27 adet satış büfesi yaptık. Vatandaşların rahatı ve ihtiyaçları doğrultusunda derin araştırmalar yaparak burayı düzenledik. Boztepe’yi yenilenen yüzüyle bir hafta içerisinde halkın hizmetine açmış olacağız. Şu an son rötuşları ve temizliği yapılıyor. Ordululara hayırlı olsun” dedi.

Tamamen doğaya uyumlu
7 m genişliğinde ve 450 m uzunluğundaki hat üzerinde hayata geçirilen Boztepe Satış Birimleri ve Peyzaj Düzenleme Projesi kapsamında oluşturulan aks üzerinde 25 tanesi yöresel ürünlerin satışı için olmak üzere 27 adet satış büfesi tasarlandı. Yürüyüş yolu da begonit taşla kaplanarak, vatandaşlara modern bir ulaşım konforu sağlandı.

Boztepe model olacak
Büyükşehir Belediyesi öte yandan Boztepe’de Bulutlara Dokunun Projesi kapsamında ise doğaya uyumlu, 11 dairelik 5 adet villa tipi otel ve 1 adet de restoran projesi inşa ediyor. Projenin çevre düzenleme işi kapsamında da 371 m taş duvar, 94 araçlık otopark, çevre aydınlatma, yağmur suyu ve alt yapı çalışmaları hayata geçiriliyor.
11 metre genişliğinde sıcak asfalt yapılan 7,2 km’lik Boztepe yolunun 6 km’sinde de çalışmalarını tamamlayarak konfora kavuşturan Büyükşehir Belediyesi, kalan 1, 25 km’lik kısımda da kazı dolgu, onarım çalışması yaparak sıcak asfalta hazır hale getiriyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla turizmde göz bebeği olacak Boztepe, modern ve model görünümüyle dikkat çekecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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