Ordu’da serbest piyasada fındık 24,5 liraya yükseldi TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan: “Şu anda piyasayı üreticiler belirliyor”

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu'da fındığın serbest piyasada 24,5 liradan işlem gördüğünü belirterek, üreticilerin artık pazara kontrollü bir şekilde fındık indirdiğini söyledi.

Türkiye'nin önemli ihracat ürünleri arasında yer alan ve Karadeniz Bölgesi'nde 8 milyon üreticinin en önemli geçim kaynakları arasında olan fındığın hasadı, resmi olarak 7 Ağustos tarihinde başladı. Bu yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan fındık fiyatları üreticinin bahçelere güçlü ve mutlu girmesini sağladı. Sezon başlarında serbest piyasada 21 liradan işlem gören fındığın fiyatı ise 24,5 liraya kadar yükseldi.



“Şuanda piyasayı üreticiler belirliyor”

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, üreticilerin fındığını en iyi şekilde değerlendirmek için hasattan sonra fındığını pazara kontrollü bir şekilde indirdiğini söyledi. Bu süreçte özellikle emanet olarak fındık bırakılmadığını ifade eden Soydan, “Şu anda kısa sürede 50 randıman fındık 24,5 lira oldu. Randıman yükseldikçe fındık fiyatları da 2526 liraya kadar yükseliyor. Üreticilerimiz her yükselen fiyat karşısında kısmi olarak fındıklarını pazara indiriyor. Şuanda piyasayı üreticilerimiz belirliyor, gözü daha yüksekte olan üreticilerimiz de var” dedi.

Soydan, üreticilerin fiyat beklentilerinin 25 liranın üzerinde olduğunu ifade ederek, ciddi oranda pazara indirilmeyen fındığın olduğunu ve üreticilerin bu yıl devletin de desteğiyle güçlendiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.