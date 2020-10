Fatsa Belediye Başkanı Kibar: “Siyaset de hizmet de Fatsa için” “Biz Fatsa’nın ruhuna ve geleceğine de hizmet ediyoruz”

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Biz Fatsa’nın ruhuna ve geleceğine de hizmet ediyoruz. Fatsa’nın her karış toprağı bizim için değerlidir” dedi.

İHA Muhabirine açıklamalarda bulunan Başkan Kibar, Fatsa’nın siyaset üstü bir kimliğe sahip olduğuna dikkat çekti. Kibar, “Bu kimliğin üzerinde bir kimliğin olması söz konusu olamayacak. Biz sadece Fatsa’nın alt yapısına cadde ve sokaklarına hizmet etmiyoruz. Biz Fatsa’nın ruhuna ve geleceğine de hizmet ediyoruz. Göreve geldiğimiz 1,5 yıllık süreç içerisinde hem Fatsa’nın öncelikli sorunlarını planlarken hem de bunların çözümlerine yönelik geceli, gündüzlü ekibimizle birlikte mesai harcadık. Alt yapıda eksikleri olan ana arterler dediğimiz şehrimizde Sevgi, Beyazıt, Barbaros ve Ata Caddelerinde alt yapı çalışmalarını bu yıl itibarı ile bitiriyoruz. Bu caddelerimizde alt yapı çalışmalarının bitmesi ile birlikte üt yapısında oluşacak yeni yayalandırma ve aydınlatma çalışması ile şehrimiz trafik anlamında da nefes alabileceği duruma gelecektir” dedi.



"Kapalı pazar yerinin temellerini atıyoruz"

Kibar, yeni pazar yerinin ihalesini Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirdiklerini belirterek 7 milyon TL maliyetle hizmete açacaklarını belirtti.



“Çöp sorunu çözüldü”

Vahşi çöp depolama sorununu kökten çözdüklerini de hatırlatan Başkan Kibar, “Vahşi çöp depolama ile özellikle yaz aylarında etrafa yaydığı koku ile o güzergâhtan geçen her vatandaşımız şikâyetçiydi. Büyükşehir Belediye Başkanımızın kararlı girişimiyle vahşi çöp depolama alanı kapatıldı. Bunun sonrasında da üstü rehabilite edilmeye başlandı. Artık bu durumla birlikte ilçemize çöp dökülmeyen konumuna geldik” diye konuştu.

Kibar, OSKİ Müdürlüğü'nün Fatsa’ya taşınmasıyla Türkiye’de bulunan 30 resmi müdürlükten bir tanesinin ilçelerinde faaliyetlerini yürüteceğini, ayrıca Ağır Ceza Mahkemesi’nin açıldığını ifade etti.



“Turizm adımlarımıza başlıyoruz”

Turizm alanında yeri atılımların başlayacağını belirten Kibar, şöyle konuştu:

”Bolaman, Yalıköy, Belicesu olarak tabir ettiğimiz, bunları da Cıngırt Mağarası ile birleştireceğimiz her biri turizm açısından Ordumuzun en önemli halkalarını oluşturacak turizm alanlarımızın bu yıl iki tanesinin somut adımlarının atıldığı döneme gireceğiz. Geldiğimiz günden itibaren yarım kalan işlerimizle uğraşıyoruz. Fatsa’ya yakışan hizmet binamız yeni binasında hizmet vermeye başladı. Yine yarım kalmış cumhuriyet meydanını hareketlendirdik. Fatsa ve bölgesine hizmet edecek mezbaha projesi lokal anlamda hizmet veriyor. Ekibimizle birlikte 24 saat esasına göre çalışıyoruz. Şehrimizin limanı, millet bahçesi, plaj ve sahil kesiminde bulunan oto galericilerin hayali olan site için 2021 yılı için somut adımların atıldığı döneme gireceğiz.”



“Fatsa’nın her karış toprağı bizim için değerlidir”

“Fatsa’nın her karış toprağı bizim için aynı özellik ve değerdedir” diye konuşan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, açıklamalarını şöyle tamamladı: “Yarınlara umutla bakmak gelecek nesillere daha da yaşanabilir Fatsa bırakmak için bölgemizde siyasette ve ekonomik kalkınmada ve istihdamda söz sahibi olan Fatsa hayalimiz için canla başla çalışıyoruz. Ekonomik göstergeler açısından önemli bir yere sahip olan Fatsa istihdam konusunda da resmi verilere göre ülke genelindeki istihdam ortalamasının dört katını yakalayarak büyük başarı elde etmiştir. Fatsa’yı emsallerine göre çok daha yukarıya taşıyacağız, Fatsa’nın hayallerimizdeki rütbeye taşımak için Fatsa’ya yol göstereceğiz, kılavuzluk edeceğiz, öncülük edeceğiz, rehberlik yapacağız ve Fatsa için yirmi dört saat esaslı gecegündüz var gücümüzle çalışacağız.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.