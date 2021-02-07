Altınordu’da alt yapı çalışmaları sürüyor

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından, kent merkezinde ve kırsal alanlarda başlatılan alt yapı çalışmaları devam ediyor.

Altınordu Belediyesi, hafta sonu kısıtlamalarında çalışmalarını sürdürerek, ilçe merkezinde ve kırsal kesimde bulunan cadde ve sokaklarda yılların altyapı sorunlarını çözmek için çalışıyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, alt ve üst yağı çalışmalarını sürdürüyor.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında da ekiplerin hem kırsal, hem de ilçe merkezinde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, “Ekiplerimiz, ilçemizde kaldırımsız sokak, asfaltsız yol kalmaması adına aralıksız çalışıyor. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde ekiplerimiz, vatandaşlarımızın rahatı için alt yapı çalışmalarına hız verdi. Kırsal mahallelerde yeni açılan yolların yanı sıra vatandaşlarımızın talep ettiği noktalarda yenileme, onarım ve asfalt serimi gibi birçok çalışmayı yürütüyoruz. Yolların daha kullanışlı hale gelmesi, vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamaması için pandemi sürecinde de kesintisiz çalışıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.