Hayatını kaybeden belediye personeli, toprağa verildi

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Altınordu Belediyesi’nde görev yapan ve yakalandığı hastalık sonucu hayatını kaybeden Adem Özsoy, son yolculuğuna uğurlandı.

Yakalandığı rahatsızlık sonucu dün hayatını kaybeden Altınordu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Adem Özsoy için ilk tören, Temizlik İşleri Müdürlüğü hizmet binası bahçesinde yapıldı. Özsoy daha sonra, Ulubey İlçesi Doğulu Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Törene katılan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Özsoy’un ailesine sabır dileklerini iletti.

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