Ukrayna´da denizde cesedi bulunan gemici, toprağa verildi



Mustafa KIRLAK/PERŞEMBE(Ordu), (DHA)- UKRAYNA´da çalıştığı gemiden denize düşen ve 20 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Orhan Kaymak (44), memleketi Ordu´nun Perşembe ilçesinde toprağa verildi.

20 Nisan günü Ukrayna´nın Nika-Tera Limanı´nda Kamer Denizcilik şirketine ait 'Sava' adlı gemide yemek molası verildiği sırada gemi personeli Orhan Kaymak ortadan kayboldu. Kendisinden haber alamayan arkadaşları, gemide Kaymak´ı aramaya başladı. Pasaportunu, telefonu ve şahsi eşyalarını gemide bırakarak ortadan kaybolan Kaymak´ın denize düştüğünden şüphelenen arkadaşları, kurtarma ekiplerine bildirdi. Gelen ekiplerin denizde yaptığı aramalarda Kaymak´a ulaşılamadı. Gemicininn cansız bedeni 20 gün sonra deniz yüzeyinde bulundu. Dalgıçlar tarafından denizden çıkartılan Kaymak´ın cesedi, morga kaldırıldı. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Orhan Kaymak´ın cenazesi yakınları tarafından Ukrayna´da teslim alınarak havayoluyla İstanbul´a getirildi. Daha sonra karayoluyla Ordu'ya götürülülen Kaymak´ın cenazesi, Perşembe ilçesine bağlı Babalı Mahallesi´ndeki Uzundüz Cami´inde kılının cenaze namazının ardından Uzundüz Mezarlığı´nda toprağa verildi.

`OĞLUMUN HİÇBİR ŞİKAYETİ YOKTU´

Kaymak´ın babası Teyfik Kaymak, oğluyla en son denize düşmeden iki gün önce konuştuğunu belirterek, "Yurtdışı gemilerinde çalışıyordu. Ukrayna´ya yük almaya gittiler. Ukrayna´da gemi yüklenirken, gece saat 03.30 sularında denize düşüyor. Biz orada onu 20 gün bulamadık. Daha sonra suyun üstüne çıkıyor ve orada bulunuyor. Ukrayna´daki Türk Konsolosluğu otopsi yaptı ve herhangi bir darp izine rastlamıyor ama denize canlı veya ölü mü düştü diye araştırma yapılıyor. Karaciğerinden parça alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlatmış. Savcılık gemideki personelin ifadesini alıyor. O konudaki tahkikat devam ediyor. Denize düşmeden iki gün önce bizi aradı. Görüştük kendisiyle. Hiçbir şikayeti yoktu. İyi olduğunu söylemişti. İki gün sonra da kaybolduğunu öğrendik" dedi.

Kaymak´ın ağabeyi Mehmet Ali Kaymak ise, devlet yetkililerine teşekkür ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımıza, sayın ulaştırma bakanımıza ve sayın dışişleri bakanımıza, içişleri bakanımıza ve dışişleri bakan yardımcımıza çok teşekkür ediyoruz. Çünkü onların destekleri olmasaydı kesinlikle kardeşimin bulunacağını zannetmiyorduk. Hepsinden Allah razı olsun" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Ordu / Perşembe Mustafa KIRLAK

2021-05-18 13:53:31



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