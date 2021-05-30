Kamyonet şarampole yuvarlandı, sürücü yaralandı

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Ahmet BAYRAK/KABADÜZ(Ordu),(DHA)ORDU´nun Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası´nda 300 metreden şarampole yuvarlanan kamyonetten fırlayan sürücü Fuat Kaya (38), yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çambaşı Yaylası´nda meydana geldi. Yayladan Mesudiye´ye gidiş yolunda Fuat Kaya'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 52 TC 555 plakalı kamyonet, yaklaşık 300 metreden şarampole yuvarlandı. Kazada takla atan kamyonetten dışarı fırlayan sürücü yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerince ilk müdahalede bulunan Kaya, bulunduğu alandan sedyeye konularak, ambulansa kadar taşındı. Hastanede tedaviye alınan, kaburga ve kolunda kırıklar oluştuğu tespit edilen Kaya´nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazada hurdaya dönen kamyonet de vinçle çıkarıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Kabadüz Ahmet BAYRAK

2021-05-30 14:02:09



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