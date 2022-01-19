Ordu’da eğitime kar engeli

Ordu’da yoğun kar yağışı nedeniyle 15 ilçenin tamamımdaki okullarda, 4 ilçede ise kısmi olarak eğitime ara verildi.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde etkili olarak kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği belirtildi. Açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki okulların tamamında eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, “Fatsa ve Ünye ilçelerimizde ilçe merkezi haricindeki okullar ile taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için, Perşembe ilçemizde taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için, Altınordu ilçemizde taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için ve Gökömer, Cumhuriyet (kırsal mahalle), Gerce ve Yağızlı mahallelerindeki okullarda 20 Ocak 2022 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Tamamen ve kısmen eğitime ara verilen ilçelerimizde engeli olan ve hamile kamu görevlilerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

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