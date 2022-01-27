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Ordu’da kar 2 metreyi aştı Kentte ortalama kar kalınlığı 104 santim olarak ölçüldü Son yılların en şiddetli kar yağışının gerçekleştiği Ordu’da kapalı mahalle yolu bulunmuyor

İHA

Son yılların en şiddetli kar yağışının gerçekleştiği Ordu'nun yüksek kesimlerindeki kar kalınlığı 2 metreyi aştı. İl genelindeki ortalama kar yüksekliği 104 santim olarak belirlendi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri kırsal alandaki yolları açık tutmak için büyük gayret sarf ediyor.

Ordu’da kar 2 metreyi aştı Kentte ortalama kar kalınlığı 104 santim olarak ölçüldü Son yılların en şiddetli kar yağışının gerçekleştiği Ordu’da kapalı mahalle yolu bulunmuyor

Son yılların en şiddetli kar yağışının gerçekleştiği Ordu’nun yüksek kesimlerindeki kar kalınlığı 2 metreyi aştı. İl genelindeki ortalama kar yüksekliği 104 santim olarak belirlendi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri kırsal alandaki yolları açık tutmak için büyük gayret sarf ediyor.
Yurdun birçok noktasında devam eden kar yağışları Ordu’da da etkisini sürdürüyor. İl genelinde ortalama kar kalığı 104 santim olarak ölçülürken, bazı içlerde kar kalınlığı 2 metreyi aştı. Akkuş ilçesindeki kar kalınlığı 210 santim olarak ölçüldü.
464 araç ve iş makinesi 533 personelle karla mücadele çalışmaları başlatan Büyükşehir Belediyesi, ulaşıma kapanan 251 mahalle ve grup yolunun tamamını ulaşıma açtı. Ekiplerin yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yollara müdahalesi sürerken hava sıcaklığının hissedilir derecede azalmasıyla birlikte oluşması muhtemel buzlanmalara karşı da tuzlama çalışmalarına ağırlık verdi.

52 hasta ve 18 cenaze için yollara acil müdahale edildi
Dün akşam saatlerinden itibaren yapılan karla mücadele çalışmaları kapsamında, Altınordu ilçesinde 2 hasta, Akkuş ilçesinde 6 hasta, 4 cenaze ve 5 diyaliz hastası, Çatalpınar ilçesinde 1 hasta, Fatsa ilçesinde 4 hasta ve 1 cenaze, Gülyalı ilçesinde 1 hasta, Gürgentepe ilçesinde 1 hasta, Kabataş ilçesinde 3 cenaze, Korgan ilçesinde 8 hasta, Kumru İlçesinde 11 hasta, Mesudiye ilçesinde 2 hasta ve 1 cenaze, Perşembe ilçesinde 1 hasta, Ulubey ilçesinde 5 hasta ve 4 cenaze ile Ünye ilçesinde 5 hasta ve 5 cenazenin bulunduğu mahalle ve grup yollarına müdahale edildi.
Vatandaşların kar lastiği ve zincir olmayan araçlarla trafiğe çıkmaması istenirken karla mücadele talepleri için 444 10 52 Çağrı Merkezini ve ALO 153'ü 7/24 arayabilecekleri bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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