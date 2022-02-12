Ordu’ya 5 yeni BİLSEM Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler: “Ordu, bu dönemde eğitim yatırımları açısından önemli kazanımlar elde etti. Bu yıl ve önümüzdeki yıl yeni derslik, yeni okul inşaatları başlayacak ve 5 yeni BİLSEM açılacak”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu’ya 5 yeni Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) açılacağını açıkladı.

Ordu’nun bu dönemde eğitim yatırımları açısından önemli kazanımlar elde ettiğini belirten Başkan Güler, Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak eğitim yatırım ve desteklerine devam edeceklerini belirtti.

Hafta içinde Ordu’ya gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in Ordu’ya 520 milyonluk eğitim yatırımı müjdesi verdiğini belirten Başkan Güler, yeni okul, yeni derslikler ve yeni BİLSEM okulları yapılacağı müjdesini verdi.

Başkan Güler yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer’i ilimizde ağırlamıştık. İstişare görüşmelerimiz sonrasında ilimize 520 milyonluk eğitim yatırımı müjdesi açıklandı. Bu kapsamda Altınordu ilçemize 24 derslikli ortaokulu, Fatsa ilçemizin Ayazlı Mahallesi’ne 24 derslikli bir ortaokul, Dolunay Mahallesi’ne 24 derslikli bir ilkokul, yine Dolunay Mahallesi’ne 24 derslikli bir ortaokul, Kurtuluş Mahallesi’ne 16 derslikli bir imam hatip okulu yatırım programına alındı. Ünye ilçemizin Gölevi Mahallesi’ne 24 derslikli bir ortaokul, Atatürk Mahallesi’ne 12 derslikli bir ortaokul ve Saraçlı Mahallesi’ne 8 derslikli bir anaokulu yapılacak. Gölköy ilçemize 24 derslikli bir lise ve ayrıca 100 kız, 100 erkek öğrenci kapasitesine sahip toplam 200 kişilik bir pansiyonu da yapılacak. Kabataş ilçemize 12 derslikli bir Anadolu Lisesi yatırım programına alındı. Kumru ilçemize 12 derslikli özel eğitim okulu kazandırılacak. Perşembe ilçemizde bulunan Mesleki Teknik Anadolu Lisesine destek olarak uygulama oteli bulunuyor. Çok eski olan uygulama otelinin yerine 80 yatak kapasiteli bir uygulama otelini de Perşembe ilçesine kazandırılacak.”



5 yeni BİLSEM

Aynı zamanda yeni Bilim Sanat Merkezleri (BİLSEM) açılacağını belirten Başkan Güler, “Bu 520 milyonluk yatırımlara ilaveten hepinizin malumu olduğu üzere özel yetenekli öğrenciler için hizmet veren Bilim Sanat Merkezlerimizden Ordu’da 3 tane var şu anda. Biz, Bilim Sanat Merkezlerini tüm öğrencilerimize erişimini kolaylaştırmaya çalışıyoruz. İlçeler arası hareketliliğini minimuma indirip bulunduğu yerde öğrencilerimizin, özel yetenekli öğrencilerimizin eğitim almasını önemsiyoruz. Bunun için bu 3 Bilim Sanat Merkezine ilave olarak, 5 tane daha yeni Bilim Sanat Merkezimizi Ordu’muza önümüzdeki hafta itibariyle kazandırmış olacağız. Bu ilçelerimiz Aybastı, Gölköy, Kumru, Korgan ve Akkuş ilçeleri olacak” dedi.

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