Çatıdan düşen minik serçe, başka bir serçenin çabalarıyla hayata tutundu

Ordu’da, çatıdan düşen bir serçe hareketsiz kalınca yardımına bir başka serçe yetişti. Dakikalarca arkadaşının hayata dönmesi için uğraşan serçenin çabaları sonuç verdi.

Kumru ilçesi Eskiçokdeğirmen Mahallesi’nde bir evin üzerinden düşen serçe, yerde hareketsiz bir şekilde yatmaya başladı. Serçenin yerde yattığını fark eden bir başka serçe, kuşun yanına gelerek, gagasıyla müdahale etti. Serçeyi bulunduğu yerden hareket ettiren, karın kısmına baskı uygulayan serçe, yaklaşık 3 dakika boyunca çabaladı.

Mücadeleyi bırakmayan serçenin çabaları sonucu hareketsiz yatan kuş, kendisini kurtaran serçe ile birlikte yeniden kanat çırparak uçmaya başladı.

Olayı gören Saliha Kuşcu, yerde hareketsiz yatan kuşa bir başka kuşun dakikalarca mücadele ettiği, ters çevirmeye çalıştığını ve adeta suni teneffüs yaparak hayata döndürmeye çalıştığını belirterek, yaklaşık 5 dakika boyunca mücadelesini sürdürdüğünü, sonrasında ise beraberce uçtuklarını söyledi.

Kuşların yardım çırpınışları ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.