Ordu’da arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu’da arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

İHA

Ordu’da arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde, arazi meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada silahla vurulan bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.
Olay, ilçeye bağlı Oluklu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, edinilen bilgiye göre, Nurettin Erisoylu önceden A. Ç.’ye ait olan araziyi ihale yoluyla satın aldı. Satın aldığı araziyi incelemek için sabah saatlerinde mahalleye gelen Nurettin Erisoylu ile arazinin eski sahibi A.Ç. isimli şahıslar arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Büyüyen kavgada Nurettin Erisoylu ile A.Ç. birbirlerine tabanca ile ateş açmaya başladı. Kurşunların isabet ettiği Nurettin Erisoylu olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı A.Ç. ise ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi’ne, ardından da Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aslancami’de festival coşkusu
YEREL HABERLER Aslancami’de festival coşkusu
Ünye 1957 Spor’da yeni başkan Osman Karayiğit oldu
YEREL HABERLER Ünye 1957 Spor’da yeni başkan Osman Karayiğit oldu
Ünye'de deniz üzerinde korkutan hortum
YEREL HABERLER Ünye'de deniz üzerinde korkutan hortum
Fındık bahçesinde ot biçerken elektrik akımına kapılarak öldü
YEREL HABERLER Fındık bahçesinde ot biçerken elektrik akımına ...
Ordu'da Gaye Aksu rüzgarı esti
YEREL HABERLER Ordu'da Gaye Aksu rüzgarı esti
Kırkpınar´ın rövanşı Ordu´da alındı
YEREL HABERLER Kırkpınar´ın rövanşı Ordu´da alındı
Ordu’da düzenlenen yağlı güreşler finalinde başpehlivan Hasan Cengiz oldu Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Yağlı Güreşler Festivali’ne, 8‘i altın kemer sahibi 52 başpehlivan, toplamda 395 güreşçi katıldı
YEREL HABERLER Ordu’da düzenlenen yağlı güreşler finalinde ...
Ordu’da su meselesi kavgası kanlı bitti: 2 yaralı Balkonunda otururken sırtından vurulan kadın ağır yaralandı
YEREL HABERLER Ordu’da su meselesi kavgası kanlı bitti: 2 ...
Kasap ve marketlerde kıyma mesaisi
YEREL HABERLER Kasap ve marketlerde kıyma mesaisi
Ünye’de bayramlaşma töreni
YEREL HABERLER Ünye’de bayramlaşma töreni
Fatsa’da kent bayramlaşması
YEREL HABERLER Fatsa’da kent bayramlaşması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.