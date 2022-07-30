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Çöp kovasına öyle bir yazı yazdı ki, mahalleli çöp atmayı bıraktı Apartman sakinlerine kızdı, çöp kovasına yazdığı yazıyla görenleri şaşırttı

İHA

Çöp kovasına öyle bir yazı yazdı ki, mahalleli çöp atmayı bıraktı Apartman sakinlerine kızdı, çöp kovasına yazdığı yazıyla görenleri şaşırttı

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan Adem Sarı, mahallesinde bulunan çöp kovasına yazdığı yazıyla görenleri şaşkına çevirdi.
İlçenin Kaledere Mahallesi Çınarlık Caddesi üzerinde halı ticareti yapan Adem Sarı, çocukların yedikleri yiyecek artıklarını çevreye atmasını engellemek için belediyeden çöp kovası talebinde bulundu. Kısa sürede belediyeden olumlu yanıt alan ve iş yerinin önüne çöp kovası koyulmasına sevinen Adem Sarı, bu seferde mahallesinde bulunan vatandaşların evlerindeki çöpü kovaya boşaltılmasına tepki gösterdi. Uzun süredir çevresinde yaşayan apartman sakinlerinin evsel çöpleri getirmesiyle iş yerinin önünde sinek ve kokudan rahatsız olan Adem Sarı, "Buraya çöp atan şerefsiz, namussuzdur" yazarak tepkisini gösterdi. Çöp kovası üzerinde yazıyı görmesiyle şaşkına dönen vatandaşlar, önce ne olduğunu anlamaya çalıştı ardından çöplerini attı.

“Böyle bir yazı yazarak tepkimizi dile getirdik”
Çevresinde bulunan apartman sakinlerinin evlerindeki çöpü gelişigüzel atmalarının ardından tepkilerini yazılan yazıyla gösterdiklerini söyleyen Adem Sarı, “Biz bu çöp kovasını belediyeye müracaat ederek buraya koydurduk. Buraya koydurmamızın nedeni ise caddemizin üzerinde bulunan iki tane okuldaki çocuklarımızın yedikleri yiyeceklerin çöplerini sokağa değil de bu çöp kovalarına atsınlar istedik. Yine yoldan geçen vatandaşlar da sigara izmaritlerini sokak ortasına değil de bu kovalara atmalarını sağlamak istedik. Ancak biz geceleri iş yerimizi kapattığımız zaman karşı caddede bulunan apartman sakinleri ile yine aynı cadde üzerinde bulunan bazı apartmanda yaşayan insanlar bu çöp kovasına gelerek sulu ev çöplerini atıyorlar. Biz de sabah iş yerimize geldiğimiz zaman çöp kovasına baktığımızda ıslak çöplerle ve çöp kovasının etrafı da suyla dolu bir hal alıyordu. Bizler de burada esnaflık yapıyoruz ve gündüz oturduğumuz zamanda havanın sıcaklığıyla çöp kokmaya başlıyor. Buraya ıslak ve abartılı çöp atılmamasını apartman sakinlerine defalarca söyledik. Ancak etkili olmadığı için böyle bir yazı asarak tepkimizi dile getirdik. Şu an iki gündür kimse çöp kovasına evlerindeki çöpü atmıyor. Bu yazdığım yazıyla mesajın yerine ulaştığını düşünüyorum” dedi.

“Arkadaşın tepkisi normal bir tepkidir”
Aynı cadde üzerinde bir diğer esnaf Mustafa Aydın ise “Buraya evsel atıklar ve sıvı atıkların atılmaması gerekiyor. Burada vatandaşların attığı çöpler biz esnafları kokusu ve sineğiyle rahatsız etmeye başladı. Arkadaşın vermiş olduğu tepki bana göre normal bir tepkidir. Herkesin de bu konuda duyarlı olması lazımdır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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