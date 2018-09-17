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İki yıl önceki çalışmalarda bulunan yaklaşık 200 kilogram ağırlığında, 110 santimetre boyunda, 2 bin 100 yıllık "tahtında oturan ana tanrıça Kibele", bugüne kadar çıkartılan en önemli eser olarak göze çarparken, bu sene çıkarılan ve yine 2 bin 100 yıllık olduğu tahmin edilen üç farklı figürden oluşan heykeller de dikkati çekiyor.