Ordu'nun ardından... Bir kentte daha 2 gün denize girmek yasaklandı!
Ordu Valiliği'nce dün 2 gün denize girilmemesi gerektiğinin açıklanmasının ardından Giresun Valiliği tarafından, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın denize girilmesi yasaklandı
Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Değerli hemşehrilerim; ilimiz genelinde denizde oluşan yüksek dalga ve rip akıntısı (çeken akıntı) tehlikesi nedeniyle yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı; 17.06.2025 (Salı), 18.06.2025 (Çarşamba) tarihlerinde denize girmek yasaklanmıştır.
Lütfen uyarılara riayet edelim, kendi can güvenliğimizin yanı sıra sevdiklerimizin güvenliği için de tedbiri elden bırakmayalım" dedi.