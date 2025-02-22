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        Haberler Gündem Güncel Ordu-Ulubey kara yolu ulaşıma kapandı | Son dakika haberleri

        Ordu-Ulubey kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

        Ordu-Ulubey kara yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı. Bölgede trafik karşı şeritten kontrollü olarak sağlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 18:30 Güncelleme: 22.02.2025 - 18:31
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        Ordu-Ulubey kara yolu ulaşıma kapandı
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        Ordu'nun Uzunisa Mahallesi mevkisinde yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi, Ordu-Ulubey kara yoluna düştü.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler, ulaşıma kapanan yolda güvenlik önlemi aldı.

        Bölgede trafik karşı şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

        Öte yandan heyelan anı, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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