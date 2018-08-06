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Ordu’da fındık borsası açılıyor

Ordu Ticaret Borsası, yıllardır tartışılan ‘Fındık Borsası’nın alt yapısını önümüzdeki günlerde faaliyete geçirmeye hazırlanıyor. Bu çalışma ile borsa binasında kurulacak ‘fındık borsası salonunda’ alıcı ve satıcıyı buluşturarak satış gerçekleştirilecek

06.08.2018 - 17:57 | Güncelleme: İHA

1936 yılında kurulan TOBB Akreditasyon Sistemi kapsamında ‘Akredite Borsa’ olan Ordu Ticaret Borsası, fındıkta serbest piyasa fiyatını bundan böyle alıcı ve satıcının buluşturulduğu borsa mantığı ile oluşturulmasını sağlayacak. Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman, borsa kavramı en yalın tabiri ile ‘çok sayıda alıcı ile çok sayıda satıcının bir araya geldiği disipline olmuş piyasa' şeklinde tanımlandığını belirtti. Bu tanıma uygun olarak ‘Satış Salonu ve Elektronik Ticaret Projesi’ni uygulamaya başlayacaklarını belirten Kahraman, 2018 fındık sezonunun açıldığı tarihte alıcı ve satıcıyı bir araya getirecek satış salonunda ilk ‘gong’u çalmaya hazırlandıklarını söyledi.

"SERBEST PİYASA FİYATINI ALICI VE SATICI BELİRLEYECEK"

Kahraman, yıllardır tartışılan fındık borsasının alt yapısı niteliğinde olacağını kaydederek, Türkiye’nin farklı bölgelerinde bazı zirai ürünlerde bu tür borsalar bulunduğuna dikkat çekti. Kahraman, “Zamana bağlı olarak kurumsallaşacak bu sistem Türkiye’de farklı zirai ürünler için bazı Ticaret Borsaları bünyesinde mevcuttur. Özellikle ‘kesme çiçekçilik’ ile ‘yaş sebze ve meyve’ sektörlerinde ‘mezat’ biçiminde uygulanabilmektedir. Kentimizin geçmişindeki ‘Tahıl Pazarı’ kültüründen feyiz ve cesaret alarak fındık sektöründe bir ilk olacak bu sistemi kurmak adına üyelerimiz, üreticilerimiz ve tüm paydaşlarımız ile birlikte çalışacağız. Alıcı ve satıcıyı, aleniyet ilkesi ve objektiflik kriteri ile bir araya getirerek arz ve talebi disipline olmuş piyasada buluşturacağız. Bu sayede sürekli telaffuz edilmekte olan piyasa fiyatı su götürmez bir realiteyle teşekkül etmiş olacaktır” dedi.

“FINDIK SATIŞINDA ELEKTRONİK DÖNEM BAŞLIYOR"

Kahraman şöyle devam etti: “Özellikle borsalar ve borsa üyeleri hakkındaki asılsız ve ağır ithamları ortadan kaldıracak bu sistem sayesinde üreticilerimiz de ürünlerini kıymetlendirecek ve mülkiyetine sahip oldukları ürünleri için bir fiyat belirleyip de pazarlık edebilecekleri imkân ve zemin yakalamış olacaktır. Satış salonuyla başlayan projemizin bu ilk adımından sonra ‘e-fındık’ olarak kavramlaştırdığımız elektronik ortamda fındık alım satımına imkân sağlayacak yatırım için de kolları sıvadık. Yani borsacılığı elektronik ortama taşıyacak, tüm dünya için alıcı ve satıcı portalı oluşturacağız. Sürece yayılacak ve ihtiyaca, talebe göre şekillenerek kurumsallaşacak olan sistemin sektöre hayır getireceğine inanıyoruz.”

“FINDIKTA SPEKÜLASYONLARA SON VERECEĞİZ"

Fındıkta yaşanan fiyat tartışmasına son vermek için bu tür ilk adımları atmaya devam edeceklerini belirten Kahraman, “Biz ne Amerika’yı yeniden keşfetme gafleti içindeyiz ne de elimizde sihirli bir değnek olduğu iddiasındayız. Ülkemiz ve bölgemiz realiteleri içince fındıkta yaşanan, özellikle fiyat eksenli, sorunların spekülasyon ve manipülasyon iddialarına mahal vermeyecek şekilde ortadan kaldırılmasının yollarının arayışı içindeyiz. Başta üreticilerimiz olmak üzere, üretici temsilcilerimiz olan paydaşlarımız ile borsamızın güzide üyelerine hayırlar getireceğine inandığımız bu yeni süreçte kamuoyuyla iç içe ve yüz yüze olmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

 

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