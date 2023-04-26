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'Oregon'un galası yapıldı

Senaryosunu Ümit Ünal’ın kaleme aldığı, Kerem Ayan’ın yönetmen koltuğuna oturduğu, başrolleri Aslı İnandık ile Serkan Çayoğlu'nun paylaştığı 'Oregon' filminin galası gerçekleşti

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  • 'Oregon'un galası yapıldı - Magazin haberleri

    'Oregon' filminin galası, düzenlenen bir organizasyonla yapıldı.
  • 'Oregon'un galası yapıldı - Magazin haberleri

    Ümit Ünal'ın senaryosunu kaleme aldığı, Kerem Ayan'ın yönetmenliğini üstlendiği ve Muzaffer Yıldırım yapımcılığında beyazperdeye taşınan filmin galasına sanat dünyasından birçok isim katıldı.
  • 'Oregon'un galası yapıldı - Magazin haberleri

    1980’li yılların toplumsal yaşamından insan panoramaları sunan 'Oregon' filmi dinamik hikâyesi, alışılmamış olay örgüsü ve zengin oyuncu kadrosuyla büyük bir ilgi gördü.
  • 'Oregon'un galası yapıldı - Magazin haberleri

    'Oregon' filminde; Aslı İnandık, Serkan Çayoğlu, Ferit Aktuğ, Selen Uçer, Nazlı Bulum, Özgür Emre Yıldırım, Nejat İşler, Burcu Biricik, Fırat Çelik, Onur Gürçay, Billur Melis Koç, Melisa Doğu ve Zihni Göktay ile Nevra Serezli rol alıyor.
  • 'Oregon'un galası yapıldı - Magazin haberleri

    Bir ‘müzik kaseti’ hikâyesi etrafında şekillenen ve izleyiciyi alışılmamış bir olay örgüsü içerisine çeken dinamik kurgusuyla 'Oregon', NuLook Production yapımcılığında 28 Nisan’da beyazperdede izleyiciyle buluşacak.
  • 'Oregon'un galası yapıldı - Magazin haberleri

    Umut Kurt
  • 'Oregon'un galası yapıldı - Magazin haberleri

    Selen Uçer
  • 'Oregon'un galası yapıldı - Magazin haberleri

    Özgür Emre Yıldırım
  • 'Oregon'un galası yapıldı - Magazin haberleri

    Zihni Göktay
  • 'Oregon'un galası yapıldı - Magazin haberleri

    Billur Melis, Selen Uçer, Aslı İnandık ve Nazlı Bulum
  • 'Oregon'un galası yapıldı - Magazin haberleri

    Serkan Çayoğlu
  • 'Oregon'un galası yapıldı - Magazin haberleri

    Duygu Sarışın
  • 'Oregon'un galası yapıldı - Magazin haberleri

    Ferit Aktuğ
  • 'Oregon'un galası yapıldı - Magazin haberleri

    İrem Helvacıoğlu 
  • 'Oregon'un galası yapıldı - Magazin haberleri

    Kalben
  • 'Oregon'un galası yapıldı - Magazin haberleri

    Melisa Doğu
  • 'Oregon'un galası yapıldı - Magazin haberleri

    Muzaffer Yıldırım
  • 'Oregon'un galası yapıldı - Magazin haberleri

    Nazlı Bulum
  • 'Oregon'un galası yapıldı - Magazin haberleri

    Zeynep Atakan
  • 'Oregon'un galası yapıldı - Magazin haberleri

    Alper Saldıran
  • 'Oregon'un galası yapıldı - Magazin haberleri

    Aslı İnandık ve Serkan Çayoğlu

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