Organ bağışındaki yeni düzenlemenin bağışçı sayısını artırması bekleniyor

TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, organ nakli bekleyen hastalara umut oldu.

29 Mayıs 1979 tarihli ve 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun'un 14. maddesinde yapılan düzenlemeyle vatandaşlar artık organ bağışına ilişkin iradelerini e-Devlet üzerinden güvenli kimlik doğrulamasıyla beyan edebilecek.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Merkez Müdürü ve Organ Nakil Cerrahı Doç. Dr. Tutkun Talih, organ bağışında eskiden kişinin beyanı olsa bile ailenin karşı çıkması durumlarıyla karşılaştıklarını ve bu nedenle bağış yapılamadığını söyledi.

Kişinin beyanını esas haline getirmek için Sağlık Bakanlığının bir düzenleme yaptığını ve Resmi Gazete'de yayımlandığını bildiren Talih, düzenlemeye göre artık kişiler e-Devlet üzerinden ya da Sağlık Bakanlığınca kurulan bilişim sistemleri üzerinden organlarını bağışladığında beyin ölümü olması halinde yakınlarının hilafı da olsa bağışçının iradesinin esas alınacağını belirtti.