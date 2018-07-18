Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Alp Gürkan, nakil olmuş hastalara yaz aylarında dikkat etmeleri gerekenleri anlattı.

SIVI ALIMINIZI ARTIRIN!

“Nakilli hastalar, hava sıcak olduğundan daha fazla terleyecek, su ve tuz kaybedecektirler. Bu nedenle kış aylarına göre daha fazla sıvı tüketmeleri ve biraz da tuz kısıtlamasını hafifletmeleri gerekir. Yani tuz alımını biraz artırmaları lazım. Bazı hastalarımız, sıvısını daha çok çay olarak almaktadır. Çay güzeldir ama diüretik etkisi de vardır. Bu nedenle çaydan çok normal su içmekte fayda var. Bu sıcak aylarda ağır ve sindirimi zor gıdalardan da kaçınmak gerekir” diyen Prof. Dr. Alp Gürkan, "Organ nakilli hastalarımıza her zaman güneş ışınlarından uzak durmasını öğütlüyoruz. Direkt güneş ışınlarından kaçının, gölgede duracaksanız bile en az 50 faktörlü güneş kremi sürün. Yürüyüşlerinize devam edin ama ya çok erken saatlerde ya da güneş batmaya yakın yürüyüşe çıkın” dedi.

"HAVUZ YERİNE DENİZİ TERCİH EDİN"

“Yüzmek çok yararlıdır. Güneşte kalmamak ve denize girerken bile güneş kremi sürmek şartıyla bol bol yüzün. Artık havuzlar, her ne kadar hijyenikse de deniz kadar temiz değillerdir. O nedenle, havuz yerine denizi tercih edin” şeklinde konuşan Genel Cerrahi Uzmanı/Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alp Gürkan, nakil olmuş hastalara, ne olursa olsun ıslak mayo ile kalmamaları gerektiğini, ıslak mayonun idrar yolu enfeksiyonunun en büyük sebeplerinden biri olduğunu söyledi.