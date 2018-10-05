Yılmaz Erdoğan'ın 2005 yılında hem yönetip hem de başrolünde yer aldığı "Organize İşler" filminin devamı "Organize İşler 2"den ilk fragman görücüye çıktı.

Senaryosunu ilk filmde olduğu gibi Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı, başrolünde yer aldığı ve yönetmen koltuğunda oturduğu film güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Organize İşler 2 filminin kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan, Ersin Korkut, Erdem Baş, Mahir İpek, Ekin Türkmen, Atakan Çelik ve Safa Sarı yer alıyor.

Film, Asım Noyan ve çetesinin macera ve aksiyon dolu hikayesini anlatıyor.

İstanbul'un Kadıköy, Moda, İstiklal Caddesi, Galata Köprüsü, Eminönü, Mısır Çarşısı, Kapalı Çarşı ve Karaköy semtlerinde çekimleri gerçekleştirilen Organize İşler 2, 4 Ocak'ta vizyona giriyor.

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