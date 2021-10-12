Müzik dünyasının tecrübeli isimlerinden Orhan Gencebay sosyal medyanın gündeminde. Koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddia edilen Orhan Gencebay'ın sağlık durumuna ilişkin Sevim Emre'den açıklama geldi.

ORHAN GENCEBAY KİMDİR?

Asıl ismi Orhan Kencebay olan ancak sahne ismi olarak Orhan Gencebay'ı kullanan usta sanatçı 4 Ağustos 1944 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi. Besteci, ses sanatçısı, şair, enstrümanist, aranjör, müzik yapımcısı, müzik direktörü ve oyuncu olan Orhan Gencebay, müzikle 6 yaşında tanıştı. Rus konservatuvarı mezunu ve aslen Kırım göçmeni eski bir opera sanatçısı olan klasik batı müzisyeni Emin Tarakçı'dan keman ve mandolin dersleri alarak müzik dünyasına adım atan Orhan Gencebay 7 yaşındayken müzik eğitimine bağlama ve halk müziği eğitimini de kattı.

Orhan Gencebay Arabesk müzik olarak adlandırılan ve kendisinin de bu türün öncülerinden olduğu bilinen bu terimi "yanlıştır ve eksiktir" gerekçesiyle reddetmiştir. Yaptığı müziği Serbest Türk müziği, özgür Türk müziği, serbest çalışmalar ve Gencebay müziği gibi kavramlarla adlandıran Orhan Gencebay ilk bestesini 10 yaşındayken yapmıştır.

1998'de 33. Türkiye Hükûmeti'nde Kültür Bakanlığı'nın tavsiyesiyle verilmeye başlanan Devlet Sanatçısı unvanına layık görülen Orhan Gencebay 13 yaşında Türk Sanat Müziği ve tambur eğitimi almaya başladı.

Orhan Gencebay, ortaokul ve lise yıllarında Samsun, Edirne ve İstanbul musiki cemiyetlerinde yaylı tambur, THM cemiyetlerinde ise bağlama çaldı. Samsun ve İstanbul'da halk evlerinin kuruculuğunu yaptı.

Gencebay'ın çocukluk yıllarında en çok etkilendiği kişi zamanının bağlama üstadı Bayram Aracı'ydı. Bayram Arıcı'ya olan hayranlığı Orhan Gencebay'ın o yıllarda küçük Bayram olarak anılmasına neden oldu.

ORHAN GENCEBAY'IN ŞARKILARI

Batsın Bu Dünya (1975)

Hatasız Kul Olmaz (1976)

Sarhoşun Biri (1976)

Benim Dertlerim (1978)

Yarabbim (1979)

Aşkı Ben Yaratmadım (1980)

Ben Topraktan Bir Canım (1981)

Kördüğüm (1981)

Bir Damla Mutluluk (1982)

Leyla ile Mecnun (1983)

Dil Yarası (1984)

Beni Biraz Anlasaydın (1985)

Cennet Gözlüm (1986)

Akma Gözlerimden (1987)

Emrin Olur (1988)

Süper Yıldızlar Kervanı (1988)

Ya Evde Yoksan / Seni Arıyorum (1989)

Utan / Dokunma (1990)

Hasret Rüzgarı (1991)

Sende Haklısın (1992)

Hayat Devam Ediyor (1993)

Yalnız Değilsin (1994)

Gönül Dostu (1995)

Kiralık Dünya (1996)

Klasikleri Sizin Seçtikleriniz (1998)

Cevap Ver (1999)

Klasikleri Sizin Seçtikleriniz 2 (2001)

İdeal Aşk / Batsın Bu Dünya (Remix) (2002)

Yürekten Olsun (2004)

İstanbul Hatırası / Köprüyü Geçmek (2005)

Yargısız İnfaz (2006)

Orhan Gencebay Film Müzikleri (2007)

Berhudar Ol (2010)

Orhan Gencebay ile Bir Ömür (2012)

Bedensiz Aşk (2013)

ORHAN GENCEBAY SAĞLIK DURUMU NASIL?

Orhan Gencebay'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve Şişli'deki özel bir hastanede tedavi altına alındığı konuşuluyor. Şubat ayında aşı olan usta sanatçının tedbir amaçlı hastanede olduğu ifade edildi. 77 yaşındaki Gencebay'ın yakın çevresinden ise; 'Kalbindeki rahatsızlık nedeniyle hastanede, belirli aralıklarla kontrolden geçiyor.' açıklaması yapıldı.

Gencebay'ın hayat arkadaşı Sevim Emre ise, yaptığı açıklamada, "Orhan babanız gayet iyi. Kale gibi. Her sene olduğu gibi rutin kontrollerde. Yalan haberlere itibar etmeyin, sevgiler" dedi.