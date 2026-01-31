Orkun Kökçü: Bazen düştük ama sonunda üç puanı alabildik

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında ağırladığı Konyaspor'u 2-1 yenen Beşiktaş'ın ikinci golünü atan Orkun Kökçü, galibiyeti değerlendirdi.

Milli futbolcu, "Zor bir maçtı. Atmosfer farklıydı tabii. Ancak, ondan etkilenmedik. Kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık. Hocalarımız bizi çok iyi hazırladı. Bazen düştük ama sonunda 3 puanı kazanabildik." dedi.

"İNŞALLAH GOLLERİMİN DEVAMI GELİR"

Ligde üst üste iki haftadır gol atan Orkun Kökçü, golleriyle ilgili, "İlk golümü atsam diğerleri gelecek demiştim. Biliyordum böyle olacağını. İnşallah devamı gelir, burada durmaz. Güzel bir his. Özlemişim." diye konuştu.

"HER MAÇI KAZANMAK İÇİN OYNUYORUZ"

Orkun Kökçü, "Galibiyet golü olduğu için ekstra oldu. Küçükken hep galibiyet golü diye hayal edersin. Çok şükür öyle oldu. En önemlisi takım olarak maçları kazanalım. Kimin gol attığının aslında pek bir önemi yok. Biz her maçı kazanmak için oynuyoruz, zor olsa da... Önümüze bakacağız. Kupa da çok önemli. Önümüzde bir kupa maçı var, oraya hazırlanacağız." açıklamasını yaptı.