        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Orkun Kökçü son 10 maçta 7 gol attı! - Beşiktaş Haberleri

        Orkun Kökçü son 10 maçta 7 gol attı!

        Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, Süper Lig'de çıktığı son 10 maçta 7 gol kaydetti. Milli futbolcunun bu süreçte 5 de asisti bulunuyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 22:03 Güncelleme:
        Orkun Kökçü durdurulamıyor!

        Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Antalyaspor’u 4-2 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri 4 dakikada Orkun Kökçü, 8. dakikada Jota Silva, 33 ve 59. dakikada Oh’tan geldi. Siyah-beyazlı takımın son haftalardaki en formda futbolcusu olan Orkun, bu golle ligdeki gol sayısını da 7’ye çıkardı.

        25 yaşındaki oyuncu, söz konusu golleri ise çıktığı son 10 mücadelede kaydetti.

        Süper Lig’de 25 müsabakada 9 da asisti bulunan başarılı oyuncu, bu asistlerin 5’ini yine son 10 maçlık periyotta yaptı.

        Eyüpspor, Konyaspor, Alanyaspor, Başakşehir, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Antalyaspor karşılaşmalarında fileleri sarsan Orkun Kökçü; aynı zamanda Konyaspor, Kasımpaşa ve Antalyaspor mücadelelerinde birer kez, Göztepe maçında da 2 kez gol pası verdi.

        (DHA) İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında oyuncuların da olduğu 14 isim için gözaltı kararı verildi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e tepki
        Donald Trump: Gemilere en iyi silahları yüklüyoruz
        Okan Buruk için flaş transfer iddiası!
        Kayıp olarak aranıyordu, boğazı kesilmiş halde bulundu
        "Netanyahu ile Trump arasında gergin bir görüşme yaşandı"
        Transit vize sorunu çözüldü
        Kestirmeden gideyim derken kanala uçtu
        ABD'den İran ile müzakere açıklaması
        Bugün Ne Oldu? 10 Nisan 2026'nın haberleri
        Tatlıses'ten sürpriz
        Çağrı Bey Somali'de
        İsrail'de iktidarın kilidi Arap partisinde
        Turizm sektörüne 60 milyar liralık destek
        Fenerbahçe’nin kaptanına hırsızlık şoku! 40 bin doları çalındı!
        ABD'de enflasyon enerji fiyatlarıyla sıçradı
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        Lucescu son yolculuğuna uğurlandı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
