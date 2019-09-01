Orman Çocuğu (Özgün ad: The Jungle Book) Jon Favreau tarafından yönetilen, Justin Marks tarafından yazılan ve Walt Disney Pictures tarafından üretilen fantezi macera filmidir. İşte Orman Çocuğu filmi konusu ve oyuncuları...

ORMAN ÇOCUĞU FİLMİ KONUSU

Mowgli, Hindistan'da bir ormanda İran kurdu Raksha tarafından yetiştirilen, Akela liderliğindeki sürüde yaşayan ve panter Bagheera tarafından bebekken bulunan bir "insan yavrusu"dur. Akela, onun insan yöntemlerini kullanmasını onaylamamıştır.

Bir gün, kuru mevsim sırasında orman hayvanları yırtıcılar tarafından yenme korkusu olmadan su içmek için bir araya gelip ateşkes ilan ederler. Ancak, yaralı Bengal kaplanı Shere Khan Mowgli'nin kokusunu tespit edip geldiğinde ateşkes bozulur. O, kuraklık sonunda Mowgli'yi öldüreceğine dair uyarır. Kurtlar, Mowgli'yi ormanda tutmamaları gerektiğini tartışırlar, Mowgli kendisinin güvenliği için ormanı terk etmeye karar verir. Bagheera, yakındaki insan köyüne kadar ona rehberlik kararı verir.

Yolda, Shere Khan onları pusuda bekler ve Bagheera'yı yaralar, ancak Mowgli kaçmayı başarır. Daha sonra, Mowgli Kaa adlı bir piton ile karşılaşır; Kaa, onu hipnotize eder. Onun etkişi altında iken, Mowgli babasının onu korurken Shere Khan tarafınfan parçalandığını görür. Vizyonda kırmızı çiçeğin (ateş) gücü konusunda uyarır. Kaa, Mowgli'yi yutmaya çalışır fakat Baloo adında bir ayı tarafından saldırıya uğrar. Olaylar gelişir.

ORMAN ÇOCUĞU FİLMİ OYUNCULARI