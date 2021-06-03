Orman Genel Müdürlüğü istihdam edilecek 2 bin işçiyle yangınlarda daha etkili olacak

AA

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yangın mevsiminin başladığı bugünlerde 2 bin geçici işçinin istihdamına yönelik çalışma başlatıldığını belirterek, bu işçilerle orman teşkilatının gücünü artıracağını, yangınlara daha etkili müdahale edileceğini bildirdi.

Karacabey, AA muhabirine, bu yıl orman yangınlarına müdahale edecek personel ve kullanılacak ekipmanlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadelenin, önleme, erken tespit ve kısa sürede müdahale ile yanan alanların tekrar ormanlaştırma çalışmaları gibi 3 temel stratejiyle yönetildiğini ifade eden Karacabey, yangınların önlenmesi amacıyla yıl boyunca "Geleceğe Nefes", "Milli Ağaçlandırma Günü" ve "Orman Haftası" gibi etkinlikler yapıldığını ve vatandaşların bilinç düzeyinin artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Karacabey, yangınların erken tespiti ve yangınlara erken ve etkili müdahale edilmesi için ülke genelindeki yangın gözetleme kulelerinin yanında, geçen yıl ilk defa 1 adet insansız hava aracı ile ormanların gözetlendiğini belirterek, etkin müdahale için her yıl olduğu gibi bu yılda kara ekiplerine destek olmak üzere uçak ve helikopterlerin yangın mevsimi boyunca söz konusu hassas bölgelere konuşlanacağını dile getirdi.

Söz konusu araçların ülke ormanlarının yüzde 65'ine tekabül eden Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde yangın mevsimi boyunca görev yapacağına dikkati çeken Karacabey, "Söz konusu yangına hassas bölgeler bu yıl sayısı 4 çıkarılan İHA’lar tarafından sürekli gözetlenecek." diye konuştu.

Karacabey, hava araçlarının yanı sıra kara gücünü oluşturan araç ve personelin büyük kısmının da yangına hassas bölgelerde görevlendirileceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ülke genelinde yangınla mücadele çalışmalarında yaklaşık 21 bin personelimiz görev yapmaktadır. Ayrıca bu yıl için yangın mevsiminin başladığı bugünlerde 2 bin geçici işçi alımı ile ilgili çalışmalar başlatılmıştır. Önümüzdeki günlerde bu işçiler işe başlatılmış olacaktır. Bu işçiler temelde orman yangınlarıyla mücadele çalışmak üzere işe alınmaktadır. Orman yangınlarıyla mücadele dışında bu işçilere üretim, ağaçlandırma, ormanların korunması ve bakımlarının yapılması çalışmalarında da görev verilebilecektir. İstihdam edilecek 2 bin yangın işçisi ile gücümüz daha da artacak, yangınlara daha etkili müdahale edilecektir."

- "Yangınlara 4 bin araçla müdahale edilecek"

Bu yıl yangınla mücadele gücünün artırılması için bazı yenilikler yapıldığını ve yeni araçlar kullanılacağını ifade eden Karacabey, bu yıl ilk defa yangın tankının göreve başlayacağını aktardı.

Karacabey, paletli ve belirli bir su taşıma kapasitesine sahip aracın, yüksek arazi kabiliyetiyle özellikle büyük orman yangınlarında etkili olacağına dikkati çekerek, "Bu yıl ekiplerin haberleşme ağının güçlendirilmesi için YangınCell projesi uygulamaya geçilmiştir. Bu uygulama ile yangında görev yapan bütün personelin kullanmış olduğu telsizler ile GSM bazlı ve akıllı telefonlar arası haberleşme sağlanacaktır." ifadesini kullandı.

Yine bu yıl ilk defa bir uygulama yardımıyla yangınlarda görev yapan arazöz ve su ikmal araçlarının görev emri tanımlanmasına yönelik çalışma hayata geçeceğini duyuran Karacabey, bu projeyle tespit edilen yangınlara daha kısa sürede müdahale edilmesinin sağlanacağını anlattı.

Karacabey, tüm bu yeni araçların yanında, bu yıl ülke genelinde 3 uçak, 30 söndürme helikopteri, 6 idari helikopter ve 1 yönetim uçağının yanında, karadan da 1078 arazöz, 281 ikmal aracı, 2 bin 270 ilk müdahale aracı, 185 dozer ve muhtelif iş makinalarıyla yaklaşık 4 bin araçla yangınlara müdahale edileceğini kaydetti.

OGM'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Toplam 2 bin 83 işçi alımı için adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR'un açık iş ilanlarında duyurulacak. Bu ilanlar 14-18 Haziran'da İŞKUR üzerinden yayımlanacak. Gerekli şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacak. Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.