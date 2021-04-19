Yangın-Cell devrede! 0:00 / 0:00

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Orman Genel Müdürlüğü (OGM),yangınlarla mücadele için yeni bir haberleşme sistemini devreye aldı. Orman yangınlarında görevli olan mobil ekiplerin yönetilmesi amacı ile geliştirilen Yangın-Cell ve Görev Emir Sistemi hizmete girdi.

Orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarında görev alan personelin haberleşme sistemlerinin aksama ve kesintiye uğramaması amacıyla geliştirilen Yangın-Cell Sistemi, mevcut Telsiz Haberleşme Sistemi ile taşınabilir telefonları aynı platformda görüştürmek üzere yazılım, cihaz ve donanımı kapsıyor.

MOBİL UYGULAMA TELSİZ ENTEGRASYONU

Bas-Konuş cihazları ile analog ve sayısal telsiz sistemleri arasında bağlantı sağlayan Yangın-Cell Sistemi, mevcut telsiz sistemlerine entegre edilen bir haberleşme kontrol odası çözümü sunuyor.

Çeşitli ses, veri ve yönetim özelliklerini destekleyen yazılım sisteminin, akıllı telefonlara kurulan mobil uygulamalarla kullanıcıların telsiz çevrimine entegrasyonu da tamamlandı.

OGM Yangın Yönetim Merkezinde yapılan tatbikata katılan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Adana ve İzmir’de hazır bulunan ekiplere Yangın-Cell üzerinden talimatlar vererek sistemin entegrasyonunu kontrol etti.

Bakan Pakdemirli, Yangın-Cell’in orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarında görevli mobil ekiplerin en iyi şekilde yönetilmesine yardımcı olması açısından büyük fayda sağlayacağını ifade etti.

UZAKTAN ÇEVRİMİÇİ GÖREVLENDİRME

Bu sistem ile ekiplerin uzaktan çevrimiçi olarak görevlendirilmesi ve yönetilmesi sayesinde, verimliliğin artırılması ve kaynakların etkin kullanılmasının amaçlandığını vurgulayan Pakdemirli, şunları söyledi:

"Yangın-Cell sayesinde, ülkemizin herhangi bir bölgesinde çıkabilecek orman yangınının en yakın güzergahtaki araçlarımızdaki tabletlere iletilerek, navigasyon ile otomatik yönlendirme yapılabilecek. Orman yangınlarıyla mücadelede teknolojiyi en etkin şekilde kullanmaya devam edeceğiz" dedi.